НАТО останется в Кабуле
НАТО приостанавливает всякую поддержку властей Афганистана. При этом альянс ожидает, что любое будущее правительство будет соблюдать международные обязательства и страна никогда больше не будет служить прибежищем для террористов. Об этом на пресс-конференции рассказал генсек организации Йенс Столтенберг, добавив, что страны НАТО сохранят контроль над аэропортом Кабула после 31 августа, чтобы вывезти как можно больше людей.
Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан и тех, кто сотрудничал с ними. Ранее сообщалось, что талибы после захвата власти, несмотря на обещанную амнистию, начали составлять так называемые "черные списки" афганцев, имеющих отношение к старому режиму, а также их пособников.
Движению "Талибан" всего за несколько недель удалось взять контроль над большей частью Афганистана, а 15 августа войти в Кабул без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития.
При этом в стране действуют силы народного ополчения, в основном в северной провинции Панджшер. Там сопротивление возглавляет Ахмад Масуд сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда и Амрулла Салех первый вице-президент Афганистана