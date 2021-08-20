Меркель едет с прощальным визитом к Путину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня проведут переговоры в Москве. Это будет их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов. Для Меркель, которая скоро покинет пост канцлера, это прощальный визит.

Штефан Майстер, немецкий политический аналитик: "В принципе, мы находимся в самой низкой точке в германо-российских отношениях. С каждым годом они становятся только хуже. Она уже не сможет ничего в них привнести, но, конечно, обсудит "Северный поток-2", Донбасс, вопросы безопасности в Афганистане. И речь пойдет о ее наследии".

Главной темой переговоров, как ожидается, станет вызывающий споры газопровод "Северный поток - 2" в Балтийском море, строительство которого планируется завершить в этом месяце. Германия хочет добиться гарантий, чтобы Россия продолжала перекачивать газ через Украину в Европу и после того, как трубопровод будет введен в эксплуатацию.

Визит Меркель пришелся на годовщину отравления Алексея Навального. В прошлом году канцлер навестила его в берлинской клинике "Шарите", что в Москве восприняли как оскорбление. Как и обвинения в свой адрес, которые продолжают звучать, как недавно на встрече Меркель с премьером Эстонии.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Нехорошо использовать людей в качестве объекта агрессивных действий, так сказать. Мы осуждаем это, и, конечно же, я всегда буду четко объяснять это, независимо от того, где я нахожусь, и разговариваю ли я со своим коллегой из Эстонии или из России".

Всего с 2005 года, когда Меркель возглавила правительство, у них с Путиным состоялось 30 встреч. Ни с одним другим иностранным главой государства или правительства она не проводила больше времени, общаясь лично или по телефону. Нынешний визит в Россию станет для Меркель 19-м и, вероятно, последним в этой должности. Уже совсем скоро у Москвы появится новый партнер по диалогу в Берлине.