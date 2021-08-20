Бандитизм препятствует распределению помощи в Гаити

Гуманитарная помощь, поступающая в Гаити, распределяется медленно, что вызывает возмущение жителей районов, пострадавших от мощного землетрясения. Ситуация на юге страны осложняется из-за сильных наводнений, которые вызвал тропический шторм "Грейс".

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил, что для управления потоком помощи создана рабочая с участием представителей общественности. Власти также договорились с вооруженными бандами, действующими на территории столицы — города Порт-о-Пренс: три группировки объявили о временном прекращении нападений на транспорт, перевозящий грузы из столицы страны в южные регионы.

Но от бандитизма в стране страдают и врачи — двое были похищены, медработники объявили двухдневную забастовку, в результате чего основной госпиталь в столице был закрыт в течении двух дней. Царящим в стране хаосом воспользовались и заключенные — десятки бежали из тюрьмы. Накануне 18 волонтерам из Колумбии пришлось спрятаться в укрытии после того, как местные жители хотели расправиться с ними, заподозрив их в причастности к недавнему убийству президента Гаити.

Из-за мощного землетрясения более 100 тысяч зданий в регионе разрушены полностью или частично.

Жертвами природной катастрофы стали свыше двух тысяч человек, ранены более 12 тысяч.