"Поезд чудес" прокатит бесплатно по долине Руайя

Этим летом знаменитый панорамный "Поезд чудес", отправляющийся из Ниццы в Танд, принимает на борт пассажиров совершенно бесплатно. Ежедневно около сотни любителей природы и архитектуры пускаются в двухчасовое путешествие по долине Руайя - одному из самых красивых маршрутов Европы. Таким образом SNCF, Национальная компания французских железных дорог, решила помочь жителям департамента Приморские Альпы, лишившимся немалой части дохода из-за спада туристической отрасли последних месяцев.

"Этот участок железной дороги – настоящее произведение искусство. Великолепные мосты, виадуки, туннели, в том числе знаменитые спиралевидные подземные подъемы. К тому же мы проезжаем мимо деревень, знакомимся с совершенно другой историей – историей соляной дороги, королевской дороги", - отмечает Изабель Оше, гид.

В проблемах региона виноват не только вездесущий коронавирус, но и изменение климата. В октябре прошлого года сильнейшие наводнения буквально смыли с лица земли несколько местных деревень, десять человек погибли. Разрушенные дома, коммуникации, дороги.

"Вот они – масштабы наводнения. По берегам вырванные с корнями деревья. Все изменилось. Осталось очень мало тени, зато до дна не достать, а ведь раньше у нас было полно водоемов. Смысла заниматься, например, каньонингом больше нет", - говорит организатор туров Матье Брессон.

Десять месяцев назад власти обещали восстановить регион "в кратчайшие сроки". Но вернуться в здешние места любители экстремальных видов спорта до сих пор не спешат. Даже по сравнению с прошлым "ковидным" годом, количество туристов сократилось вдвое.