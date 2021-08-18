80% россиян хотят стать блогерами

Отчет аналитического агентства Research Me показал, что 80% россиян готовы бросить работу, чтобы стать блогерами.

"Больше половины из них - россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых - женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера - респонденты старше 45 лет - перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них - больше половины (55%)", - говорится в исследовании.

50% респондентов считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% сообщили, что не умеют создавать контент, 40% отметили у себя отсутствие навыков копирайтинга, 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины для ведения собственного блога. Тем временем более 80% готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать ведением блога.

Согласно данным опроса, 39% опрошенных хотели бы зарабатывать на ведении блога не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% - 200 тыс. рублей, 25% - от 500 тыс. до 1 млн рублей. 10% считают, что на блоге достаточно зарабатывать 50 тыс. рублей. Среди опрошенных россиян, которые профессионально занимаются блогерством 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% - от 35 до 44 лет - 25%, 16% - молодежь до 24 лет.

Среди тех, кто уже профессионально ведут блоги 70% совмещают это занятие с основной работой, в то время как для 30% это источник заработка. 22% тех, кто совмещает ведение блога с основной работой заняты в сфере торговли, 11% - в сфере транспорта, 10% имеют собственный бизнес, еще 10% работают в сфере обслуживания, 9% работают в госучреждениях, 3% - в сфере медицины и еще 3% - в IT-сфере. Из них 28% высказались против совмещения блогерства с основной работой и хотели бы полностью переключиться на развитие личных соцсетей. В то время как 72% респондентов не готовы к таким переменам.

Москва (26%), Екатеринбург (9%) и Санкт-Петербург (6%) вошли в топ-3 городов с самым большим количеством блогеров.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.