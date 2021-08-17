"Афганские лидеры сдались": президент США уверен в своем решении

Президент США Джо Байден выступил с заявлением впервые после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".

На фоне сообщений о хаосе и отчаянии в Кабуле и других районах Афганистана главу Белого дома критикуют за решение о выводе американских войск

В обращении к нации он заявил, что участие в гражданской войне в другой стране не соответствует национальным интересам США.

"Я остаюсь привержен своему решению. За 20 лет на горьком опыт я узнал, что подходящего времени для вывода войск не было. Поэтому мы до сих пор там. События действительно развивались быстрее, чем мы предвидели. Что же произошло? Афганские лидеры сдались и бежали из страны. В некоторых случаях вооруженные силы Афганистана пали без попыток оказать сопротивление. Американские военные не могут и не должны бороться и умирать на войне, в которой афганские силы сами сражаться не хотят", — заявил президент США.

Многие выходцы из Афганистана, живущие в США, не уверены, кого винить в произошедшем.

Аиша Вахаб, и.о. мэра города Хейвард: "Какое разочарование. Народа Афганистана и афганская диаспора неоднократно говорили мировым лидерам, что этого не избежать".

Мизгон Захир Дарбай, писательница и педагог: "Моя тетя живет в Афганистане, она переживает за своих детей, особенно за своих дочерей".

По словам Байдена, целью США в Афганистане никогда не было построение нации или создание централизованной демократии.