В Германии рекомендовали прививать от коронавируса подростков

Постоянная комиссия по вакцинации Германии рекомендовала прививать от коронавируса подростков старше двенадцати лет. До недавних пор немецкие эксперты считали это необходимым только в случае детей с хроническими заболеваниями и, как следствие, повышенным риском тяжелого протекания COVID-19. К новым выводам они пришли на основе проведенного в США исследования. В нем приняли участие около десяти миллионов несовершеннолетних. Преимущества вакцинации существенно перевешивают риски, утверждают в комиссии. Речь идет, в частности, о редком побочном эффекте - миокардите, то есть воспалении сердечной мышцы.

Первую дозу получили уже более миллиона юных жителей Германии. Среди них есть и те, для кого это стало личным выбором.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для вакцинации подростков два препарата - компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В Министерстве здравоохранения ФРГ отмечают, что закупленных препаратов хватит для представителей всех возрастных групп.