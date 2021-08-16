"Мир смотрит на нас": Европа готовится к наплыву беженцев из Афганистана
Генеральный секретарь ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.
Также Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил о необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане и призвал движение "Талибан" и другие стороны конфликта к максимальной сдержанности и соблюдению прав и свобод населения.
Оценивая положение дел в Афганистане канцлер Германии Ангела Меркель назвала его "горьким, драматичным и ужасающим", в первую очередь, для местных жителей, но также для Запада.
Меркель подчеркнула, что "все мы, и я разделяю эту ответственность, неправильно оценили развитие" ситуации в Афганистане.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, а также разработает совместную со странами ЕС программу помощи беженцам.
В то же время все больше иностранных государств принимают решение эвакуировать своих граждан из Афганистана. Из-за возникшего хаоса работа аэропорта Кабула временно парализована.