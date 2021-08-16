Из-за наводнения на Кубани эвакуированы более 1,5 тыс. человек

Более 1,5 тыс. человек эвакуированы из подтопленных районов Кубани. Среди них — 991 ребенок.

В прошлую пятницу Краснодарский край накрыл мезоциклон: за несколько часов на города побережья выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Проливные дожди сопровождались градом и сильным ветром.

Из-за непогоды в 14 муниципалитетах был введен режим ЧС. Больше всего пострадали Анапа, Геленджик, Славянск-на-Кубани и Темрюк.

Под водой оказался участок автомобильной дороги Новороссийск-Керчь. Сейчас движение по ней восстановлено.

Затоплено более двух тысяч домов, в некоторых районах отключили электричество.

"Отопление пострадало, горячее водоснабжение пострадало, жилые комнаты, холодильник и морозилка. Мебель вся пострадала", — рассказал журналистам местный житель.

Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе не прекратятся до 18 августа.