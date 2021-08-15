Умер Герд Мюллер

Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской "Баварии", за которую он выступал c 1964 по 1979 год. В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.

В составе "Баварии" футболист четырежды выигрывал чемпионат Германии, четырежды становился обладателем кубка страны, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз - в Кубке обладателей кубков. За клуб он провел 607 матчей во всех турнирах, в которых забил 566 голов. Ему также принадлежит рекорд чемпионата Германии по количеству забитых мячей - 365, он семь раз становился лучшим бомбардиром турнира.

В составе сборной ФРГ Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финальном матче против команды Нидерландов (2:1). В 1972 году дубль Мюллера позволил немцам обыграть сборную СССР в финале чемпионата Европы (3:0). С 68 голами в 62 матчах он занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, больше него забил только чемпион мира 2014 года Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх).

В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку года.