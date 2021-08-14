Мощное землетрясение у берегов Гаити

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити.

Его эпицентр находился на юго-западе острова, на глубине 10 километров, однако подземные толчки ощущались по всей стране, десятки домов разрушены. По первым сообщениям властей, погибли как минимум 29 человек.

В пострадавший регион выехал премьер-министр Гаити Ариэль Анри. В своем Твиттере он заявил об "огромных" разрушениях и выразил соболезнования родственникам погибших.

Гаити — самая бедная страна в Западном полушарии. В 2010 там произошло землетрясение, унесшее жизни 200 тысяч человек и практически уничтожившее всю инфраструктуру и экономику.