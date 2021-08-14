COVID: страны ужесточают ограничения

Власти Австралии ужесточили санитарные ограничения из-за рекордного роста числа случаев заражения коронавирусом. Так в Сиднее увеличили штрафы за несоблюдение локдауна: теперь жителям, без веской причины удалившимся более чем на 5 км от дома, придется заплатить до 5 тысяч австралийских долларов. Это больше 3 тысяч евро. Кроме полиции контролировать соблюдение правил в мегаполисе будут 800 военных.

Более 60 миллионов доз вакцины от коронавируса было распределено среди китайских подростков от 12 до 17 лет, рассказали в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Прививики делали препаратами компаний Sinovac и Sinopharm. Последняя — уже провела первый этап испытаний своей вакцины на детях от трех лет и заявила, что препарат для них безопасен.

А в Израиле премьер-министр Нафтали Беннет призвал жителей старше 50 лет как можно скорее вакцинироваться третьей дозой Pfizer. Он также заявил, что центры вакцинации должны работать круглые сутки, семь дней в неделю, невзирая на шабат.