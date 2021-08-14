Экоактивисты призвали финансистов к ответственности

Во Франкфурте тысячи людей приняли участие в демонстрации по защите окружающей среды. Акция в рамках движения "Пятницы ради будущего состоялась в финансовом квартале города. Манифестанты, которые приехали во Франкфурт со всей Европы, прошли мимо здания штаб-квартиры Европейского центрального банка. Организаторы мероприятия уверены, что финансовый сектор также сыграл роль в процессе глобального изменения климата. Демонстранты призвали инвесторов больше не вкладывать средства в добычу полезных ископаемых и вместо этого поддержать компании, развивающие сферу "зеленой" энергетики.

На днях Межправительственная группы экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором говорится, что человеческая деятельность уже коренным образом меняет планету и поэтому необходимо, чтобы все страны, в особенности крупнейшие экономики, внесли свой вклад в защиту климата.

Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой.