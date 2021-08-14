Калифорния: лесной пожар "Дикси" уничтожил более тысячи домов

Лесной пожар "Дикси" подступил к городу Тэйлорсвилл на севере Калифорнии. С огнем борются более 6 тысяч пожарных, но из-за жаркой и сухой погоды и порывистого ветра сдержать пламя пока не удается.

"Дикси" разгорелся месяц назад — предположительно, после того как дерево упало на высоковольтную линию. Огонь охватил территорию размером с Лондон — более 2 тыс. квадратных километров — и уничтожил более тысячи домов. Разорены и многочисленные луга, где раньше паслись коровы и лошади.

Из-за толстого слоя дыма в окрестных районах сильно ухудшилось качество воздуха. Власти советуют местным жителям держать двери и окна закрытыми, не пылесосить и не готовить жареную еду.