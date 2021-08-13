Британию могут лишить медали ОИ-2020 из-за допинга

Британия может лишиться "серебра" Летних Олимпийских Игр в Токио, завоёванного в мужской эстафете 4 по 100 м.

Подозрения в применении допинга пали на члена команды - бегуна Чиджинду Уджу. Тест, сделанный после финального забега 6 августа, выявил наличие запрещённых веществ - остарина и S-23.

До вскрытия В-пробы спринтера отстранили от соревнований. Если нарушение подтвердится, британскую команду дисквалифицируют и лишат награды.

В медальном зачёте Олимпиады-2020 Великобритания заняла четвёртую строчку, опередив команду Олимпийского Комитета России.