В Якустке из-за задымления объявлены внеплановые выходные

Из-за задымление пятница объявлена выходным днём в 11 городах и муниципальных районах Якутии. Работать разрешили только медучреждениям, аптекам и круглосуточным предприятиям.

В зоне повышенной опасности оказался и Якутск, где предельно допустимая концентрация ряда химических веществ в воздухе превышена в 20 раз. Жители города жалуются на проблемы со здоровьем. «Постоянно кашель, болят глаза, болит голова, — рассказала жительница Якутска Татьяна Фетисова. — А пожилым людям ещё хуже, особенно сердечикам и тем, кто мучается дыхательными путями».

Из-за распространения лесных пожаров и задымления в Якутии в минувшее воскресенье был введён режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы. Общая площадь, пройденная огнём, превышает 6,5 млн гектаров, а дым доходит до Казахстана.

Президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы глава МЧС Евгений Зиничев лично координировал борьбу со стихией. Министр обещал привлечь к тушению пожаров больше авиации.