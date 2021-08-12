Остров Ратлин на пути к углеродной нейтральности и электровелосипедам
Авторское право AP Photo
Жители острова Ратлин у берегов Северной Ирландии уже к 2030 г. хотят добиться углеродной нейтральности. Местные активисты уверены, что смогут сами производить необходимое для жизни электричество, окончательно отказавшись от использования ископаемого топлива.
Кейт Бернс выращивает водоросли у берегов Ратлина. Она говорит, что прекрасно видит, как глобальное потепление влияет на биоразнообразие:
«Это не вопрос далёкого будущего. Это ужас и это происходит здесь и сейчас. Это главная наша проблема».
На острове Ратлин живут 150 человек. В 2007 их подключили к национальной энергосети, снизив зависимость от дизельных электрогенераторов. Теперь муниципалитету обещают 20 электровелосипедов и электрокар.