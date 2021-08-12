Польский закон о вещании: США против

США призвали президента Польши не подписывать законопроект о телерадиовещании. Он, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, "нарушает свободу слова" и "подрывает инвестиционный климат в стране".

Накануне Сейм республики принял поправки, которые запрещают неевопейским компаниям владеть контрольным пакетом акций польских СМИ.

Так, под удар попадает крупнейший в Польше частный телеканал TVN. Он принадлежит американской медиа-группе Discovery и известен своей критикой в адрес правящей партии "Право и справедливость".

Именно консерваторы стали инциаторами законопроекта. Он, по их мнению, исключает перехват контроля над СМИ организациями цитата "из стран, представляющих угрозу безопасности польского государства".

Расхождение мнений - в том числе по поводу поправок к закону о вещании - привели к распаду правящей коалиции. Из неё вышла партия "Согласие" после того, как глава правительства уволил её лидера Ярослава Говина с поста вице-премьера.Для одобрения поправок Матеушу Моравецкому пришлось искать поддержки у мелких политобъединений.

Закон вызвал и широкий общественный резонанс. В стране прошли акции протеста против попыток власти ограничить свободу слова.

На этом фоне набирает очки партия "Гражданская платформа", которую возглавляет бывший премьер Польши и экс-председатель Евросовета Дональд Туск. Она надеется объединить вокруг себя оппозиционные силы страны.