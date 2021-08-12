Новая интерпретация «Тоски» Пуччини на фестивале в Кастилло де Пералада

Арии из оперы «Тоска» прозвучала под открытым небом на музыкальном фестивале в городе Пералада в испанском регионе Каталония.

Йонас Кауфманн, Сондра Радвановскии Карлос Альварес исполнили арии из шедевра Пуччини в концертной форме; оркестром дирижировал Никола Луизотти. Музыканты считают, что концертное исполнение позволяет слушателем больше сосредоточиться на музыке.

Немецкий тенор Йонас Кауфман славится своим исполнением арии Каварадосси. Он называет«Тоску»одной из самых совершенных опер, когда-либо написанных, в которой "не хочется пропустить ни одной ноты".

Американо-канадская сопрано Сондра Радвановски исполняет арии Тоски мягче, чем обычно принято. По её словам, ключ к знаменитой арии Тоски, — это безыскусность: «Чем проще петь арию "Vissi d'arte", тем лучше, потому что она напоминает смиренную молитву».Певица объясняет это тем, что её героиня «не столько дива, сколько просто молодая певица, которая любит то, что делает, и при этом влюблена».

С ней согласен и Йонас Кауфман: «Каварадосси по замыслу автора любит эту женщину настолько, что он просто тает перед ней. И если бы Тоска была бы более взбалмошным персонажем, как иногда её изображают, это было бы не правдоподобно».

Испанский баритон Карлос Альварес хотел добавить новое измерение в образ жестокосердного шефа полиции Скарпии:«Представьте, что Скарпия — влюблённый мужчина, безнадёжно влюблённый, и тогда вы забудете об этом архетипе человека властного и злобного. Можно быть злобным, но очень благовоспитанным».