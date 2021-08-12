Восемь человек пропали без вести после крушения вертолёта на Камчатке

8 человек числятся пропавшими без вести после крушения пассажирского вертолёта на Камчатке. Ми-8 затонул в Курильском озере. На борту находились 16 человек. Сотрудники заповедника, которые первыми прибыли на место крушения, достали из ледяной воды двоих членов экипажа и шестерых пассажиров. Один из выживших, петербургский психолог Виктор Стрелкин, рассказал, что в катастрофа произошла в условиях густого тумана:

«Ничего не было видно, я спал. Я понял, что что-то произошло, когда поток воды ударил мне в лицо. Я отстегнулся, меня подняло сразу наверх. Сверху оставалось немного воздуха, я успел вдохнуть и это всё сразу заполнилось водой. Я сидел в первом ряду, дверь в кабину пилотов оказалась распахнута, там был свет, и ещё, видимо, остатки воздуха или вода меня туда подтолкнули. Я сделал два гребка. Видимо, фонарь и стекло были разбиты. Я стал подниматься. По моим ощущениям, где-то около 8-9 м. было в глубину».

Вертолёт компании «Витязь-Аэро» перевозил туристов из посёлка Николаевка в Кроноцкий заповедник. Он разбился незадолго до прибытия в пункт назначения. Наиболее вероятными причинами катастрофы называют отказ двигателей и ошибку пилотов. По предварительным данным, вертолёт лежит на глубине более 130 м. Искать его собираются с использованием подводных аппаратов министерства обороны.