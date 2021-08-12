Не только для детей: в Кечкемете открылся Фестиваль анимации

5 дней, 370 мультфильмов из 30 стран. А еще концерты, выставки, мастер-классы. В венгерском городе Кечкемете стартовал Фестиваль анимации. Организаторы отмечают: представленные работы еще раз свидетельствуют о том, что мультипликация может быть интересна людям всех возрастов.

«В прошлом считалось, что мультфильмы – исключительно детский жанр. Но сегодня появляются совершенно разные виды анимации. Из пяти мультфильмов, что участвуют в конкурсе в рамках Европейской программы, три рассчитаны на взрослого зрителя», - говорит Ференц Микулаш, директор фестиваля.

Среди прочего, латвийский режиссер Илзе Бурковска-Якобсен представит свою новую работу «Моя любимая война» о детстве и взрослении во времена Советского Союза.

«Большинство этих фильмов уделяют особое внимание истории. Истории людей и наций рассказываются очень откровенно, почти как в документалистике», - отмечает Золтан Варга, историк кино.

А еще это шанс для многих выйти за рамки классической анимации и открыть для себя ее новые виды и техники. Ротоскопирование, коллаж, «found footage»: узнать, как все это использовал хорватский режиссер Далибор Барич, чтобы рассказать о борьбе с системой, может каждый. Вход на фестиваль бесплатный.