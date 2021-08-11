Пожары в Якутии — самые крупные в мире

В Якутию прибыли дополнительный отряд спасателей МЧС. Накануне президент России поручил усилить группировку по тушению лесных пожаров.

"Сто специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России направлены в районы, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона", - заявили в ведомстве. В Якутию направлены также еще 100 сотрудников Тульского спасательного центра МЧС России. Также в регион направлены три самолета ведомства.

Площадь самого крупного возгорания превысила 1,5 млн га. В целом территория охваченная огнем уже больше площади пожаров в Греции, Турции, Италии США и Канаде вместе взятых.

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин предупреждает, что задымление усилится в ближайшие дни в Якутске, Красноярске и городах Иркутской области. Крупные пожары, особенно в Якутии и на севере Иркутской области, потушить сейчас невозможно, считает эксперт. "Они слишком большие. Площадь самого крупного пожара в Якутии превысила 1,5 млн га. Возможно, это будет самый большой пожар за всю историю человечества. Пока он конкурирует с несколькими исторически известными пожарами в XIX веке в США", — сказал он.

Смог окутал сотни населенных пунктов. Во многих районах зафиксировано превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе по диоксиду азота. Ситуацию способны исправить только дожди, которые, по прогнозам, могут выпасть через неделю.

Шлейф дыма распространился уже и на казахстанскую столицу Нур-Султан. Ранее дым достиг северо-восточных регионов Казахстана. смог накрыл несколько районов , включая административный центр - город Павлодар.

МЧС предлагает вернуть на федеральный уровень контроль за охраной лесов в России. По данным Greenpeace, региональные власти не в состоянии защитить около половины лесных массивов в стране, в основном из-за недостаточного финансирования мер по борьбе с пожарами.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.