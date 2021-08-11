Польша: Сейм проголосовал за ограничение деятельности иностранных СМИ

Парламент Польши принял вызвавшие острую полемику поправки к закону о телерадиовещании, ограничивающие деятельность СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49%.

Главная мишень поправок — крупнейший частный телеканал TVN, принадлежащий американской группе Discovery Inc. Канал открыто критикует правое консервативное правительство Анджея Дуды.

После долгих дебатов, ставших причиной развала правящей коалиции и ухода в отставку вице-премьера Ярослава Говина, в среду Сейм всё-таки проголосовал "за": поправки поддержали 228 депутатов, 216 выступили против.

Польская оппозиция назвала принятие поправок наступлением на свободу прессы.