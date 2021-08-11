Спрей вместо укола: завершились доклинические испытания назальной вакцины

Разработчики готовятся к клиническим исследованиям назальной версии вакцины от коронавируса "Спутник V". О завершении доклинических испытаний российским СМИ рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург . по его словам, сейчас решается вопрос с финансированием. испытания стоят около 400 миллионов рублей регистрация препарата может пройти в следующем году. В июне в числе добровольцев назальную прививку получила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в РФ ровно год назад и стал первой официально зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.

В Центре Гамалеи сообщили, что она снижает вероятность госпитализации в случае заражения в 20 раз по сравнению с не прошедшими вакцинацию и эффективна против новых штаммов.

Сегодня "Спутник V" одобрен в 69 странах и на территориях с общим населением более 3 млрд человек.

За последние сутки в России выявлено почти 22 тысячи случаев заражения.