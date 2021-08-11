Стихийное бедствие на севере Алжира: десятки людей погибли в лесных пожарах

Пожары на севере Алжира унесли жизни 65 человек — 37 гражданских лиц, а также 28 военнослужащих, спасавших людей от огня. В связи с этим в стране объявлен трехдневный траур.

Всего количество действующих лесных пожаров в нескольких провинциях Алжира достигло 86, в основном это густонаселенные горные районы Кабилии. Некоторые населенные пункты в труднодоступных местах оказались в кольце огня.

"Есть жертвы. Дома сгорели. оливковые рощи, которые достались мне в наследство от отца, полностью уничтожены. Огонь мы тушим своими руками. Жители многих районов самостоятельно тушат пожары. Где помощь властей? Где пожарные?", — говорит фермер Амран Гханем.

Пожары тушат волонтеры. В социальных сетях развернута кампания солидарности с жителями пострадавших районов. куда направлены уже несколько караванов гуманитарной помощи, собранной простыми алжирцами.

Одной из причин появления очагов возгорания стали аномальные погодные условия — рекордная жара и сильный ветер. Вместе с тем с поличным задержаны четверо подозреваемых в поджогах. По данным МВД Алжира, в провинции Тизи-Узу десятки пожаров в понедельник вечером возникли одновременно.

Борьбу с огнем затрудняет сложный рельеф местности. В стране не хватает противопожарного оборудования и нет водосбросных самолетов.

Из-за масштабного стихийного бедствия начались перебои с водоснабжением.