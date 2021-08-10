Морская безопасность: сотрудничество и противоречия

Участники заседания высокого уровня Совбеза ООН по морской безопасности в итоговой декларации сделали акцент на сотрудничестве, отказавшись от обсуждения острых текущих проблем.

В августе в Совбезе ООН председательствует Индия и по инициативе премьер-министра Нарендры Моди темой встречи стала проблема безопасности в море.

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об объединении под эгидой ООН усилий разных стран в борьбе с морским пиратством.

Затем выступил Госсекретарь США Энтони Блинкен, который, в частности, заявил: "В Черном море, в Керченском проливе, в Азовском море продолжаются агрессивные действия в отношении Украины. Опасные вмешательства с воздуха и преследования судов нарушают торговлю и доступ к энергетике. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым — это Украина".

Блинкен не привел конкретных примеров. В конце июня российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения британского эсминца в в районе мыса Фиолент в Крыму. Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона, в свою очередь, утверждает, что эсминец выполнял мирный проход через территориальные воды Украины и российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а проводили учебные стрельбы.