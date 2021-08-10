В Швеции судят гражданина Ирана

В Стокгольме перед судом предстал гражданин Ирана. 60-летний Хамид Нури обвиняется в причастности к казням тысяч заключенных-диссидентов в период с 30 июля по 16 августа 1988 года. Речь идет о людях которые сочувствовали "Организации моджахедов иранского народа" или были ее членами. В ту пору Нури занимал должность помощника заместителя прокурора тюрьмы Гохардашт в Карадже, недалеко от Тегерана. У здания суда собрались сотни демонстрантов, которые держали в руках фотографии своих погибших близких и требовали правосудия.

Шахин Гобади, Национальный совет сопротивления Ирана: "Справедливость мало-помалу восторжествует. Мы полагаем, что мир в конечном итоге поймет масштаб происходивших в Иране злодеяний. Я думаю, что это только начало процесса, который будет продолжаться до тех пор, пока лидеры иранского режима, в том числе верховный аятолла Хаменеи и президент Раиси, не будут привлечены к ответственности".

Что касается Хамида Нури, своей вины он не признает. Мужчина был арестован два года назад в аэропорту Стокгольма. Прокуратора Швеции занимается этим делом, поскольку королевство обладает универсальной юрисдикцией в том, что касается нарушений международного права. Истцами выступила группа из 30 заявителей. Среди них - бывший политзаключенный Ирадж Месдаги. Приговор Хамиду Нури как ожидается, будет вынесен в апреле 2022 года.