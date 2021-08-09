Тунис: бежать или остаться

Уже две недели в Тунисе действует режим "чрезвычайного положения". За это время президент так и не назначил нового премьер-министра и не представил план развития страны на будущее. А те, кто мог бы стать его частью, - ищут способ покинуть Тунис.

"Я здесь не для того, чтобы помогать им, я сам надеюсь удрать. Как только представится случай и найдётся место. А хотите с нами?" - спрашивает мужчина. Билал родился и вырос в прибрежном тунисском городке. Оттуда он неоднократно предпринимал опасные попытки пересечь Средиземное море.

"12 раз я уплывал. В 2011, 2012-ом. Последний раз я пересекал границу в 2017 году. Иногда случалось две-три попытки в год", - рассказывает он.

По его мнению, люди продолжают бежать из страны из-за отсутствия возможностей. Но Билал верит в то, что за отставкой правительства и переходом власти в руки президента не последует массового исхода.

"Как раз наоборот. Люди очень рады. Всё меньше тех, кто хочет эмигрировать. Молодец Каис Саид! Клянусь вам, это не переворот. Он должен был поступить так давным-давно, чтобы помочь людям. Если бы он этого не сделал, страна была бы в огне, мужчины, женщины, дети и старики - все бы уехали отсюда", - утверждает мужчина.

В июле около четырёх тысяч нелегалов добрались из Туниса до Италии. Больше половины - выходцы из североафриканского государства.

В чём причина оттока населения - у властей есть своя версия. Каис Саид недавно заявил, что молодым людям за это платят с целью нанести ущерб Тунису и его связям с ЕС.

"В этой стране нет будущего", - уверен наш 19-летний собеседник.

Сегодня вечером молодой человек попытается спрятаться в грузовике или контейнере фуры и так добраться до Италии, а оттуда - до Швейцарии, где он хочет стать профессиональным футболистом.

_"Разве это не опасно?" _- спрашивает наш корреспондент.

"Нет. Некоторым ребятам из моего района это удалось. Я не очень беспокоюсь о риске", - отвечает парень.

Но риск есть - погибнуть. Тело 20-летнего соседа Мехди наши в холодильной камере грузовика, когда судно, на котором он находился, причалило к итальянскому берегу.

"Он думал, что в Европе жизнь прекрасна, что там рай", - говорит Мехди.

Среди тех, кого мы встретили, есть немало желающих остаться, - которых здесь держат семья, друзья, работа. И надежда, на то, что эти перемены - к лучшему. И что Тунис однажды станет страной, из которой никому не захочется уезжать.