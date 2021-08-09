Развод и отъезд за границу: Любовь Соболь покинула Россию

Любовь Соболь имела право уехать за границу, так как приговор в её отношении не вступил в силу. Такое мнение агентству РИА Новости высказал юрист Максим Пашков.

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, осужденная по двум статьям УК, как сообщается, покинула Россию вечером 8 августа. По информации RT, Соболь вылетела в Стамбул.

По словам Пашкова, мера пресечения экс-юристу ФБК была отменена, а приговор еще не вступил в силу, поэтому наказание ей не грозит.

"Насколько мне известно, мера пресечения Соболь была отменена, в этой связи ей ничего не грозит. В данный момент она временно выехала за пределы РФ - может быть, отдохнет неделю и вернется, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор ещё не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят. Ситуация станет яснее как раз после вступления приговора в силу", - сказал Пашков.

По мнению юриста, "задержать Соболь в России могли бы исполнительные производства и временное ограничение на выезд. Это право пристава, накладывать ограничение или нет, но если Соболь дали возможность пересечь границу, значит ответ скорее отрицательный".

В то же время информированный источник "Интерфакса" считает, что "уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию".

Соболь в начале августа получила 1,5 года ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, решением суда ей запрещено, в том числе, покидать жилище с 22 часов до шести утра и выезжать за пределы Московской области. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован – о намерении сделать это заявляла защита.

Кроме того, 15 апреля судебный участок мирового судьи №276 признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

В 2019 году Соболь, Алексей Навальный и ФБК проиграли процесс по иску компании "Московский школьник". Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ряд утверждений об организации питания в столичных школах и детских садах.

Суд постановил взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей. Впоследствии этот долг у компании выкупил предприниматель Евгений Пригожин.

Развод без раздела имущества

Перед своим отъездом Соболь в своем телеграм-канале сообщила, что разводится с супругом Сергеем Моховым. По ее словам, они расстались в хороших отношениях и будут воспитывать дочь "в согласии друг с другом". При этом, раздела имущества не последует, так как "никаких миллиардов и несметных богатств" они за время брака не нажили.

Любовь Соболь четыре раза пыталась выдвинуть свою кандидатуру на участие в выборах в Мосгордуму и Госдуму РФ. В 2014 и 2016 году была вынуждена снять свою кандидатуру в последний момент, не получив необходимой поддержки. В 2019 году она не была допущена к участию в выборах в Мосгордуму из-за того, что комиссия 43-го избирательного округа нашла брак в почти 15 % её подписей. Соболь объявила голодовку, назвав это решение политическим. За организацию и участие в митингах Соболь была приговорена к значительным штрафам.