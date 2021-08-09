Пожар на Эвбее: "Нас бросили на произвол судьбы"

Огненное зарево в небе над Эвбеей. Пламя пожирает леса второго по величине острова Греции и уничтожает жилые дома. Власти объявили об эвакуации ряда поселений.

Многие жители отказываются уезжать. Бок о бок с пожарными, но чаще - в одиночку - подручными средствами они пытаются спасти от огня своё имущество. Сильнейшие за последние три десятилетия жара и засуха делают эту задачу практически невыполнимой. Отчаявшись, люди садятся на паром до материка. Переправа работает даже ночью.

Остров уже покинули тысячи жителей и отдыхающих (Эвбея - популярное у туристов направление). Взять под контроль пожар, бушующий здесь с 3 августа, не удаётся. Власти сетуют на нехватку средств и сил.

"У нас не было никакой помощи. У нас были разбрызгиватели для полей, а не для тушения пожаров. Конечно, это не сработало. Прилетели один-два вертолёта, но они мало что сделали. Нас просто бросили на произвол судьбы. Не было ни пожарных расчётов, ни транспортных средств, ничего", - говорит молодой человек.

Борьба с огнём идёт на двух фронтах - юге и севере. Из-за густого дыма, застилающего всё вокруг, авиация вынуждена работать в условиях практически нулевой видимости.

Греческие власти признали, что своими силами им не справиться. И обратились за помощью в тушении к соседним странам.