Год в изгнании после акций протеста

Тысячи граждан Беларуси живут в изгнании после того, как год назад власти страны начали подавлять протестное движение и задерживать участников мирных демонстраций. По данным правозащитников, возбуждено около пяти тысяч уголовных дел.

Александр Вилкс вынужден был уехать после избиения силовиками. Он бежал из Беларуси прошлой осенью, из Литвы перебрался в Польшу. Сегодня он работает в Гданьске. "Каждый раз, когда вижу видео те времени, свои и чужие, мне очень сложно скрывать ту боль, которую я испытываю. Я часто плачу, если вспоминаю об этом. И это часть меня, часть моей жизни которая никогда меня не покинет", — рассказывает он.

Александр Вилкс и его подруга Татьяна Шунтова говорят, что продолжат борьбу, даже если на получение результата потребуется время.

В Брюсселе призывают к освобождению политзаключенных и заявляют, что режим Лукашенко запустил хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников.