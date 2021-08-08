Греция, Россия и Турция ведут борьбу с лесными пожарами

В Греции идет жестокая битва с огнем на острове Эвбея, а так же в других районах, где огонь еще не взят под контроль. В субботу в стране вспыхнули новые лесные пожары. Один из них буквально разрезал Эвбею на две части, изолировав север острова.

Два других пожара прошлись по югу греческого полуострова Пелопоннес: один около Олимпии и другой в районе полуострова Мани. В Восточной Олимпии огонь угрожал населенным пунктам. К северу от Афин пламя распространилось на гору Парнис в национальном парке со значительными сосновыми массивами.

Нынешним летом Греция переживает невероятную жару. В течение нескольких дней температура воздуха превышала сорок градусов. В субботу она опустилась до 32-34 градусов. Однако с понедельника в страну снова возвращается 40-градусная жара.

От лесных пожаров страдает и Турция. Жертвами стихии стали по меньшей мере восемь человек. По данным министерства лесного хозяйства, с 28 июля под контроль удалось взять 217 из 223 очагов возгораний. От пожаров в Анталии пострадали 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Природные пожары пылают и в России. Пламя угрожает населенным пунктам в нескольких районах Якутии. Как сообщатся, на наиболее опасных участках работают вертолеты с водосливным устройством. В субботу был локализован пожар в якутском селе Бясь-Кюёль, где сгорели более тридцати построек, большинство из которых - жилые дома. Жители села эвакуированы.