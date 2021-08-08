Прощай, Ди Ти !

Ушёл из жизни американский саксофонист, флейтист и ударник Деннис "Ди Ти" Томас, один из основателей соул-фанк-группы Kool & the Gang, известной такими хитами, как Celebration и Get Down On It. Представитель музыканта сообщил, что он мирно скончался во сне в субботу в Нью-Джерси. В последний раз Томас выступил в Лос-Анджелесе 4 июля.

Kool & the Gang создали семеро друзей подростков в 1964 году, объединив в своём стиле мягкий джаз, соул и фанк. До 1969 года они называли себя "Джазиаками". С тех пор группа получила две премии Грэмми и семь премий American Music Awards. Её музыка использовалась во многих фильмах, в том числе "Рокки" и "Криминальное чтиво".

У Дениса Томаса, который был также стилистом группы, остались жена и четверо детей.