Евросоюз предупреждает Лукашенко

В годовщину начала протестов в Минске акция в память о погибшем председателе общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталии Шишове прошла в Киеве. Демонстранты собрались перед посольством Республики Беларусь с фотографиями Шишова, плакатами, а также белорусскими и украинскими флагами, скандируя "Герои не умирают" и "Да здравствует Беларусь". Они также выразили поддержку политзаключённым, которых, по их словам, преследует режим Александра Лукашенко.

"Все может измениться в один момент. А может, ещё 10 лет ничего не изменится. И это самое ужасное, потому что вы не знаете, что будет через день, через месяц, через три месяца. Можно только ждать, а между тем ситуация в Беларуси с каждым днем ухудшается", - говорит одна из протестующих.

Европейский Союз призвал Александра Лукашенко начать всесторонний общенациональный диалог и освободить более 600 политзаключённых. В заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля говорится:

"Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии".

По словам Борреля "в течение года после выборов Лукашенко расправлялся со своими противниками, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом, а запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остаётся без ответа".