Экстренные службы пытаются спасти Афины от лесных пожаров

Уже почти неделю греческие экстренные службы не могут остановить распространение лесных пожаров близ Афин. После первых обнадёживающих сообщений об успехах в борьбе со стихией огонь неоднократно подходил к пригородам столицы.

Из зоны бедствия и прилегающих районов эвакуированы тысячи людей. В пострадавших от пожаров населённых пунктах разрушены сотни домов, сгорели сотни автомобилей. Подтверждена гибель как минимум одного жителя столичного региона.

Борьба с пожарами ведётся круглосуточно, мобилизованы около полутора тысяч сотрудников экстренных служб. Тем временем со всей страны в Аттику привозят гуманитарную помощь. Для её распределения в зоне бедствия развернуты полевые лагеря греческого Красного Креста.

Сотрудник одного из таких временных центров Константинос Канцавелос говорит, что поражён количеством продуктов, которые присылают люди. По его словам, все передачи оперативно увозят «на фронт». Это прежде всего вода, соки, продукты быстрого приготовления.

По последним оценкам, менее чем за неделю к северу от Афин огонь прошёл более 30 тыс. га. Это только в Аттике, всего же в Греции уничтожены десятки тысяч гектаров леса. Сильнее всего пострадал остров Эвбея.

Правительство Греции отмечает катастрофические последствия пожаров для экологии и обещает в приоритетном порядке начать восстановление сгоревших лесов, когда последние очаги будут потушены.