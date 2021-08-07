COVID-19: Гваделупа, Австралия, Бангладеш

Гваделупа развивает кампанию по вакцинации на фоне резкого увеличения числа случаев заболевания Covid-19. Ситуация со здоровьем на французском острове продолжает "очень сильно ухудшаться из-за беспрецедентного количества поступлений в реанимацию, что привело к первой медицинской эвакуации на материк". Об этом заявили в пятницу в совместном коммюнике префектура Гваделупы и Региональное агентство здравоохранения. За 4 дня было зарегистрировано 4178 новых случаев заболевания и 4 смерти.

Марк Валетт, главврач отделения интенсивной терапии университетской больницы Гваделупы:

"К сожалению, это превращается в медицинскую катастрофу. Мы видели, как за последние 24 часа в больнице, особенно в отделении интенсивной терапии, ситуация усложнилась. Вчера нам пришлось принять 10 пациентов с Covid-19 в отделении интенсивной терапии, поскольку другие отделения были перегружены".

Австралийский штат Новый Южный Уэльс сообщил в об очередном рекордном росте уровня случаев заражения коронавирусом: 319 заболевших были зарегистрировано в субботу, 5 человек скончались. В связи с ситуацией в Южном Уэльсе 3 крупнейших города Австралии заблокированы. Власти Мельбурна - второго по величине города страны - пытаются найти источник вспышки. В Сиднее режим изоляции длится уже седьмую неделю, но инфекция продолжает распространяться, и министр здравоохранения штата Брэд Хаззард выразил разочарование тем, что многие его сограждане не соблюдают санитарные меры.

Власти Бангладеш продлили режим строгой изоляции и объявили о планах вакцинировать еженедельно по 10 млн человек: страна борется с серьезным всплеском Covid-19. В кампании по вакцинации задействованы десятки тысяч медицинских работников в 14 тыс медицинских центров по всей стране. В рамках инициативы Covax в Бангладеш доставлены дозы вакцин из Китая и США.