Пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре

Сбежавших из изолятора временного содержания в Истре подсудимых ищут в соседних регионах. Пятеро заключенных совершил побег ранним утром в пятницу. Среди них - обвиняемый в громком убийстве владельца крупной компании "Мясная империя" Владимира Маругова - Александр Мавриди. Остальные четверо - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву - обвинялись в краже. По предварительным данным, инициатором побега был Мавриди.

По словам источника ТАСС, обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. По другой версии, беглецы открутили гайки двери с помощью гаечного ключа. При этом полицейские не пострадали, оружия у сбежавших нет.

Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, Александр Мавриди был переведен в камеру к другим сбежавшим из ИВС Истры заключенным накануне вечером. При этом, став седьмым заключенным в шестиместной камере.

По мнению того же источника ТАСС, сотрудники полиции могли поспособствовать побегу заключенных.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Александр Мавриди и Паша Ахмедов приобрели в Москве арбалет и в ночь на следующий день пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель Маругов со своей сожительницей. После убийства они скрылись. Мавриди был задержан в тот же день, ему предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову удалось скрыться, но он был задержан 17 ноября в Татарстане. Также Мавриди с сообщниками на протяжении нескольких лет удерживали адвоката Алексея Завгороднего и вымогали у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей.