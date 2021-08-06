Pirelli: музыканты в объективе Брайана Адамса

Закулисная жизнь, гастроли и музыка - им посвящена фотоистория Pirelli-2022. Своих коллег для знаменитого календаря снимал сам Брайан Адамс - канадский рок-исполнитель, известный своей тягой к фотоискусству.

В его объективе - Шер, Игги Поп, Дженнифер Хадсон, Нормани, Граймс, Кали Учис и ряд других звёзд шоу-бизнеса.

"В дороге" - так озаглавили 48-е издание Pirelli. Оно рассказывает о времени, проводимом музыкантами в ожидании концертов - о поездках, пребывании в отелях, блуждании за кулисами.

Так, легендарная певица Шер позирует в гримёрной, хип-хоп исполнительница Савити - в апартаментах, держа перед объективом камеры свой паспорт, певица Рита Ора - в автомобильном кресле, а рэпер Боахим Феникс - прямо на проезжей части.

Съёмки велись в Лос-Анджелесе и на итальянском острове Капри.

В прошлом году календарь не издавался в связи с пандемией. Pirelli-2022 с фотоработами Брайана Адамса выйдет в ноябре.