"Майкл Джордан мотоспорта" Валентино Росси завершает карьеру. Легендарный гонщик объявил, что сезон-2021 в MotoGP станет для него последним.

Пилоту Yamaha-SRT в этом году исполнилось 42. Он девять раз становился чемпионом мира.

Правда, Росси не исчезнет с радаров: он намерен попробовать свои силы в автогонках.

К тяжёлому, по выражению самого итальянца, решению подтолкнули слабые результаты первой половины сезона. Но гонщика ждут ещё 9 этапов MotoGP и есть шанс подняться выше в общем зачёте. Пока Росси занимает в нём 19-ю строчку.