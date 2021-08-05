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Спорт

Валентино Росси завершает карьеру

 Надежда Дрямина
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Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси
Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси   -   Авторское право  Gerhard Schiel/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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"Майкл Джордан мотоспорта" Валентино Росси завершает карьеру. Легендарный гонщик объявил, что сезон-2021 в MotoGP станет для него последним.

Пилоту Yamaha-SRT в этом году исполнилось 42. Он девять раз становился чемпионом мира.

Правда, Росси не исчезнет с радаров: он намерен попробовать свои силы в автогонках.

К тяжёлому, по выражению самого итальянца, решению подтолкнули слабые результаты первой половины сезона. Но гонщика ждут ещё 9 этапов MotoGP и есть шанс подняться выше в общем зачёте. Пока Росси занимает в нём 19-ю строчку.