На дом министра в Кабуле напали талибы

Ответственность за нападение на дом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана в Кабуле взяло на себя террористическое движение "Талибан". По меньшей мере восемь человек были убиты, 20 — получили ранения, в том числе сотрудники службы безопасности. Взрыв произошел в особо охраняемом районе столицы. В этот момент чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать. Все нападавшие были застрелены в пятичасового противостояния.

Сотни людей вышли на улицы Кабула на стихийные манифестации в поддержку властей и против наступления талибов.

С начала июля боевики взяли под свой контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном — на фоне вывода войск западной коалиции.

Уже третий день продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и талибами за контроль над городом Лашкаргах — административным центром в провинции Гильменд, в которой талибы захватили уже девять из десяти районов. За это время порядка 40 мирных жителей погибли и более 150 получили ранения. Власти планируют проведение крупномасштабной операции по очистке города от террористов.

Жертвами наступления талибов в последние месяцы стали свыше трех тысяч человек, более 300 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома.