В Подмосковье развивается новый "LEGOполис"

В Подмосковье появился целый город - город из пластмассовых кирпичиков. Его площадь - 50 кв. метров. В нем проведено электричество, и гости могут самостоятельно управлять движением местных поездов. Это гордость нового звенигородского музея, посвященного LEGO.

Его основатель заинтересовался разноцветными детальками еще в детстве и сегодня демонстрирует посетителям более 400 оригинальными наборами.

"Вообще вся коллекция собиралась всю жизнь. У меня с детства наверное лет с шести-семи существует правило: один раз собрал - никогда не разбирать и не модифицировать. Его я придерживаюсь до сих пор. Все наборы собраны один раз. Сохранили тот потрясающий блеск одной сборки", - говорит Тимур Муртазин, основатель музея LEt'sGo.

В "LEGOполисе" немало репродукций известных во всем мире зданий и памятников. Есть и по-настоящему редкие наборы, мировой тираж которых не превышает трех тысяч экземпляров.

"Я не особый фанат LEGO была до знакомства. Я относилась к нему нейтрально. Но когда мы познакомились, он мне показал, что LEGO может быть интересным не только детям, но и взрослым. Мне стало интересно изучать историю компании, собирать. Для меня это даже в какой-то момент было медитацией", - рассказывает Ася Борисова, специалист по маркетингу и жена основателя музея.

Некоторые наборы - сами по себе проявление поп-культуры. В знаменитой кофейне просиживают дни напролет герои сериала "Друзья". Посетители могут понаблюдать и за жизнью обитателей замка Хогвартс из вселенной "Гарри Поттера".