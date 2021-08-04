В ЕС ожидают еще одну антикоронавирусную вакцину

Европейская Комиссия заключила контракт с американской компанией Novavax на поставку 200 миллионов доз антикоронавирусной вакцины странам сообщества. Об этом объявили еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Препарат еще должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам. Предполагается, что потенциальная вакцина Novavax может быть поставлена в ЕС в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty, являющаяся совместной разработкой американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.