Добровольцы помогают тушить лесные пожары на юге Турции

Власти Турции заявляют, что почти все лесные пожары, бушевавшие последнюю неделю в стране, удалось взять под контроль. Несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, пожары все еще продолжаются возле Мармариса и Бодрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана. Выгорели тысячи гектаров леса.

В тушении огня принимают участие местные жители и волонтеры со всей страны.

"Мы делали все возможное до последнего момента, но мы не смогли ничего спасти от пламени. Все наши поля и сады, все наши оливковые деревья, все наши школы — все сгорело.. У нас ничего не осталось.”, — говорит житель Манавгата Левент Озтюрк.

"Мы не смогли просто все бросить и уехать, мы решили остаться, будем помогать всем, чем сможем, чтоб попытаться спасти каждый дом, каждое живое существо. Поэтому мы пока останемся здесь", — говорит волонтер Лемис Сепер.

Видео из пострадавших районов в провинции Мугла:

По предварительным данным, по меньшей мере три очага возгорания в провинции Анталья стали результатом умышленного поджога.

Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Турецким спасателям помогают пожарные команды из нескольких стран.