Бум мороженого в Евросоюзе

Пломбир, парфе, фруктовый лёд... Почти три миллиарда литров мороженого произвёл Евросоюз в 2020 году, говорится в отчёте Евростата.

Цифра огромная, если не учитывать, что это на 9% меньше, чем годом ранее. Впрочем, для периода пандемии, дела у европейских компаний-производителей идут совсем неплохо. Всего страны-члены экспортировали за пределы сообщества 232 миллиона килограммов продукта на общую сумму 752 миллиона евро.

Основной производитель в ЕС - Германия. Там было изготовлено свыше 640 миллионов литров мороженого. Следом идут Франция и Италия.

Немецкое лакомство - самое недорогое. Литр в среднем стоит один евро и тридцать евроцентов. У соседей - Италии и Франции - дороже - от двух евро. Зато последняя - главный экспортер Евросоюза. Четверть проданного в другие страны мороженого - "мэйд ин Франс". Нидерланды, та же Германия, Италия и Бельгия - далеко позади.

Изоляция, карантин не заставили европейцев отказаться от столь ими любимого холодного десерта. А по мере снятия ограничений спрос на него начал расти.

Так, в отчёте за последние полгода британо-нидерландская компания Unilever, производящая мороженое под брендами Magnum, Ben and Jerry's, похвастала двузначным ростом продаж.

Та же тенденция наблюдается и в других странах, например, Турции, Китае и Индии.