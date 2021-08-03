Всех жителей Ухани протестируют

Китайские власти организуют тестирование на коронавирус всех жителей Ухани, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Такое решение было принято в связи с недавно выявленными семью случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии. Тестирование 11-миллионного населения Ухани, где случаев заражения не было обнаружено с июня 2020 года, планируют провести максимально быстро и завершить в кратчайшие сроки.

В последние дни стало известно о тестировании на COVID-19 миллионов людей по всему Китаю, в том числе в Пекине. Жителей китайской столицы также попросили без необходимости не покидать свои дома, а туристам въезд в Пекин запретили. Новая вспышка COVID-19, вызванная вариантом "Дельта", впервые была зафиксирована в Нанкине на востоке Китая и с тех пор распространилась более чем на 20 провинций и городов.