Лесные пожары бушуют на побережье Средиземного моря

Турция попросила у Евросоюза помощи в тушении лесных пожаров. Испания и Хорватия уже отправили в страну несколько гидросамолетов.

Вблизи курортных Антальи и Бодрума уже почти неделю горят леса. Восемь человек погибли, около 850 пострадали. Ситуацию осложняют сильная жара и засуха: дневная температура в регионе не опускается ниже 35 градусов в тени.

В тушении пожаров задействовано более тысячи единиц техники, но этого всё равно не хватает.

"Мы просто ждем, пока наша деревня сгорит. Как будто наши руки связаны. Полиция эвакуировала всех, всю деревню..." — рассказал местный житель Дурсун Кайя.

В итальянской провинции Пескара горит заповедник с редкими соснами. Огонь не получается потушить из-за сухого горячего ветра.

Около 30 человек из соседнего курортного города были доставлены в больницу из-за отравления дымом. Власти эвакуировали из региона 800 человек, включая монахинь из местного монастыря.

Сложная ситуация и в Греции: температура воздуха в материковой части достигла 45 градусов в тени и, по словам метеорологов, столбики термометров не опустятся до конца недели. В последний раз схожая волна жары накрывала страну целых 30 лет назад.

Властям пришлось вновь открыть электростанции, работающие на угле, так как энергосети страны не справляются с нагрузкой: жители стали больше пользоваться кондиционерами.

Большинство очагов возгорания — на острове Родос и на полуострове Пелопонесс.