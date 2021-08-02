Лесные пожары бушуют на побережье Средиземного моря
Турция попросила у Евросоюза помощи в тушении лесных пожаров. Испания и Хорватия уже отправили в страну несколько гидросамолетов.
Вблизи курортных Антальи и Бодрума уже почти неделю горят леса. Восемь человек погибли, около 850 пострадали. Ситуацию осложняют сильная жара и засуха: дневная температура в регионе не опускается ниже 35 градусов в тени.
В тушении пожаров задействовано более тысячи единиц техники, но этого всё равно не хватает.
"Мы просто ждем, пока наша деревня сгорит. Как будто наши руки связаны. Полиция эвакуировала всех, всю деревню..." — рассказал местный житель Дурсун Кайя.
В итальянской провинции Пескара горит заповедник с редкими соснами. Огонь не получается потушить из-за сухого горячего ветра.
Около 30 человек из соседнего курортного города были доставлены в больницу из-за отравления дымом. Власти эвакуировали из региона 800 человек, включая монахинь из местного монастыря.
Сложная ситуация и в Греции: температура воздуха в материковой части достигла 45 градусов в тени и, по словам метеорологов, столбики термометров не опустятся до конца недели. В последний раз схожая волна жары накрывала страну целых 30 лет назад.
Властям пришлось вновь открыть электростанции, работающие на угле, так как энергосети страны не справляются с нагрузкой: жители стали больше пользоваться кондиционерами.
Большинство очагов возгорания — на острове Родос и на полуострове Пелопонесс.