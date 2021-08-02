Проект ЕС Ecodesign Circle 4.0 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург принимает участие в европейском проекте, направленном на внедрение экологических принципов в полный цикл жизни какого-нибудь товара или услуги.

Так, например, эти кухни спроектированы согласно методологии этого проекта, призванного научить предприятия малого и среднего бизнеса применять принципы экодизайна. Что это означает на практике?

«Экодизайн — это когда мы думаем, как будет товар развиваться, как он будет жить, что будет с ним происходить и, в конце концов, как он будет утилизироваться», — объясняет генеральный директор компании Medina Art и партнёр программы EcoDesign Circle 4.0 Марина Лебедева.

«Первая Мебельная фабрика» изготавливает кухни на заказ уже много лет. Но с недавнего времени в ассортименте появились кухни, созданные согласно принципам экодизайна, позволяющего сократить количество отходов и время производства. В данном случае с 21 до 14 дней.

«Мы сами стали работать с подбором новых материалов, которые можно найти сейчас на рынке, которые можно использовать несколько раз, перерабатывать эти материалы, — рассказывает глава технического отдела фабрики Иван Ходенко. — Более того, мы стали думать, как этот материал может долго использоваться. Раньше мы закупали материал, который можно использовать два-три часа, например, какие-нибудь лаки, а сейчас есть материалы, которые можно использовать по 24 часа и не требуется эти материалы утилизировать».

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В государствах Балтийского моря принципы эко-дизайна начали внедряться с 2016 г., когда был запущен проект EcoDesign Circle. Кроме восьми стран ЕС в нём участвуют также Норвегия и Россия. Бюджет проекта составляет 2 млн 780 тыс евро, львиная доля которых приходит из фондов Евросоюза, предназначенных на развитие регионов. Российская Федерация выделила на проект более 42 тыс евро.

Воздействие конкретного товара или услуги на окружающую среду рассчитывается уже на стадии проектирования. В отличие от линейной экономики в циклической модели производства вопросы утилизации материалов, из которых изготавливается товар, рассматриваются с самого начала.

Это происходит на таких вот совещаниях, в которых участвуют инженеры-технологи и дизайнеры. По словам участницы совещания, предпринимательницы Татьяны Гусевой, цель этого совещания— убедить политиков, людей с аллергией, коммунальные службы поддержать идею создания в городе новых озеленённых пространств, «зелёных стен»:

«Тренинг организован таким образом, что моментально включается вот такое модное понятие на сегодня — креативное мышление. То есть за 17 минут придумали 40 способов, как обойти сопротивление определенных групп людей».

В прошлом году проект EcoDesign Circle стал финалистом конкурса European RegioStars Awards в категории «Циклическая экономика».