Токио: гимнастка Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне

Американская гимнастка Симона Байлз всё-таки выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио, несмотря на психологические проблемы.

"Мы очень рады подтвердить, что завтра вы увидите двух американских спортсменок — Сунису Ли и Симону Байлз. Не можем дождаться шанса посмотреть на вас обеих!", — сообщил утром в понедельник официальный Твиттер сборной США по спортивной гимнастике.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира отказалась от участия в индивидуальном многоборье, в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке. После неудачного выступления в командном многоборье Симона Байлз решила завершить турнир и "сосредоточиться на себе".

Тогда девушку поддержали многие атлеты. "Один раз — чемпион, всегда — чемпион", — написал в Твиттере филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Симона Байлз с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. В августе 2016 спортсменка сдала положительный тест на психостимулятор метилфенидат. Она принимает препарат в терапевтических целях, поэтому это не является нарушением антидопинговых правил.