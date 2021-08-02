Никол Пашинян вновь стал премьером

Никол Пашинян назначен на пост премьер-министра Армении указом президента Армена Саркисяна. На должность главы правительства его ранее выдвинула фракция "Гражданский договор". По итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в июне, сторонники Пашиняна получили две трети мест в национальном собрании нового созыва. Обращаясь к депутатам, президент, в частности, заявил, что решение проблемы нагорно-карабахского конфликта и возвращение находящихся в Азербайджане пленных должны стать основными приоритетами внешней политики страны.

К проведению досрочных выборов привел политический кризис. Оппозиция возлагает ответственность на Никола Пашиняна за условия, на которых он в ноябре прошлого года подписал мирное соглашение с Азербайжданом.

После назначения одним из первых шагов Пашиняна стал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора граничащей с Азербайджаном Гегаркуникской области.

Ситуация в регионе остается напряженной. Периодически происходят столкновения между армянскими и азербайджанскими воинскими подразделениями.