В Мексике провалился референдум, инициированный президентом

В Мексике провалился референдум, который обошелся казне в 25 миллионов в пересчете на доллары. В нем приняли участие около 8% избирателей при необходимых для признания результатов плебисцита 40% . Гражданам предлагали ответить на вопрос, суть которого заключалась в следующем: следует ли судить бывших лидеров страны за предполагаемые противоправные действия, в частности, коррупцию.

Однако, указывают местные СМИ, формулировка была слишком сложной и витиеватой, что оттолкнуло многих людей от выполнения гражданского долга. Причиной неудавшегося референдума называют и то, что голосование проходило на фоне очередной коронавирусной волны пандемии. Итоги опроса показали: 95% от числа явившихся на участки избирателей согласились с тем, что коррумпированные экс-лидеры должны нести ответственность за незаконные действия.

Противники проведения референдума заявляют, что в Мексике бывших президентов могут судить, как и любого другого гражданина, поэтому в плбебисците не было необходимости.